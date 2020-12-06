Yurt dışından gelen aşılarla ilgili insanlarımızın bir endişesi var. 'Acaba aşıya bir şey mi katılıyor, bizim genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor?' diye düşünüyorlar. Yerli aşıda endişeler yok, rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek. Kendi insanımızın güvenle kullanabileceği bir aşı. İçerisindeki maddeler bizim tamamen bildiğimiz, kontrol ettiğimiz ve güvenli olduğuna inandığımız aşılar. Zaten uygulamada bunları görüyoruz ve aşının etkinliğini de çıktığı zaman daha iyi göreceğiz. Aşı eğer piyasaya çıktığı zaman başarılı olursa sadece bizim insanlarımız için değil dünyadaki birçok insan için de fayda sağlayacak" dedi.