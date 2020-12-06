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    • 06.12.2020 08:57
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    nın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan nın ikinci gününde ’da meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı.

    Meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı!

    Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma sının ikinci gününde 'un dört bir yanında aynı manzara vardı.

    Normal zamanlarda yaşanan yoğunluklar ile dikkat çeken Üsküdar, Taksim ve Şirinevler Meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken Şirinevler D-100 Karayolu'nda da trafikten eser yoktu.

    Öte yandan Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri denetim yaparak dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

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