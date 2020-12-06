İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar





Ekipler, şüphelilerin kullandıkları araca yükledikleri silahları pazarlamak üzere bulundukları bölgeden ayrıldıklarını belirledi. Takip edilen aracın bir AVM'nin otoparkına park edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Ekiplerin nefes kesen bir operasyonla etkisiz hale getirdiği örgüt elemanlarının kullandığı araçta yapılan aramalarda bagajda alışveriş poşetine gizlenmiş 17 adet Cold ve 1 adet Kılınç 2000 Light marka olmak üzere, toplam 18 adet tabanca ile 100 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, M.B., N.D. ve Ö.S. isimli şüpheliler yakalandı.