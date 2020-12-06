Günler ne zaman uzamaya başlar? Yaz gündönümü ve kış gündönümü nedir, özellikleri nelerdir? Sorgulamaları sürüyor. Özellikle sabah erken saatlerde evden çıkan ve eve gidecek olan vatandaşlar aydınlanmamış hava ile karşılaşınca bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kış aylarının yaşandığı şu günlerde gündüzler kısalmaya gece uzamaya başlıyor. Peki gündüzler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte merak edilenler…
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.
Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi sonucu Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bu günden itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi tam olarak başlayıp, geceler kısalmaya başlayacak. Kuzeyden güneye gidildikçe en uzun gecenin süresi de azalacak.
21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.
EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
21 Mart ve 23 Eylül
Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.
Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)
Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.
Gel-git genliği en fazladır.
Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
Türkiye'de saat 12:00 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.