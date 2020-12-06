Günler ne zaman uzamaya başlar? Yaz gündönümü ve kış gündönümü nedir, özellikleri nelerdir?

Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.