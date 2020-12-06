'SADECE BEN GÖRMEDİM'

Cismi saat 09.45 sıralarında gördüğünü ve yaklaşık 10 dakika kadar izlediğini kaydeden Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. Televizyonlarda, haberlerde böyle şeyler görüyoruz, UFO gibi şeyler de aklıma geldi. Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada bir cisim var ama ne olduğu belli değil.