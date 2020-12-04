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    • Yaşam
    • 04.12.2020 22:22
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    • 04.12.2020 22:23
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    'da İHA merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

    'da İHA merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Gözaltı süresi talimatıyla 3 gün uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



    İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
    Valilikten yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    GÖZALTI SÜRESİ 3 GÜN UZALTILDI!
    Açıklamada ayrıca, "Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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