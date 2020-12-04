



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.