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    • 05.12.2020 Gazete
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    Başkan 'dan aşı açıklaması: "Örnek olmak i bu adımı atmamız gerekiyor"

    Başkan Erdoğan, dünyanın gündemindeki salgını değerlendirdi. Millete örnek olmak i kendisinin de aşı yaptıracağını söyledi: Aşıda çeşitlilik ilkesi var. (Prof. Uğur Şahin) ile bizzat görüştüm. Sadece Çin değil, ile de görüşmeler var. Şahsen aşı konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık için aşı olurum. Örnek olmak için bu adımı atmamız gerekiyor.

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    Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündemi değerlendirdi. Kendisinin de COVİD-19 aşısı olacağını söyledi. " ile bizzat görüştüm. Burada sağlık söz konusudur. Gerekeni yapacağız" dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Çıkışta, şu açıklamaları yaptı:


    HAKARET DAVASI: Bu ülkede , Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur.



    TACİZ SKANDALI: Bu konularla ilgili başından beri her zaman temiz belediyecilik, ahlâki belediyecilikten bahseden bu zat, ne yazık ki tabanına, seçtiği elemanına sahip olamadığının uygulamasını ortaya koymuştur.

    AŞI: Aşıda çeşitlilik kesinlikle var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm. Olay sadece değil, ile de görüşmeler var. Şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız.



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