Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündemi değerlendirdi. Kendisinin de COVİD-19 aşısı olacağını söyledi. "Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Burada sağlık söz konusudur. Gerekeni yapacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Çıkışta, şu açıklamaları yaptı:
HAKARET DAVASI: Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur.
TACİZ SKANDALI: Bu konularla ilgili başından beri her zaman temiz belediyecilik, ahlâki belediyecilikten bahseden bu zat, ne yazık ki tabanına, seçtiği elemanına sahip olamadığının uygulamasını ortaya koymuştur.
AŞI: Aşıda çeşitlilik kesinlikle var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil, Rusya ile de görüşmeler var. Şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız.
FRANSA'NIN SKANDAL KARARI: Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor.
TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU: Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız.