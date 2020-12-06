MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/0vBvkGz06X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2020



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.