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    • 06.12.2020 17:01
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    duyurdu! 9 getirildi

    'ndan gelen son dakika haberine göre, bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 /'li getirildi.

    MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

    (), bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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