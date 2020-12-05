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    Latince kökenli Türkçe ay adları! Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir?

    Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Türkçe ay adları ile ilgili sorulan soru geceye damgasını vurdu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir?

    A: Eylül ve nisan

    B: Ekim ve aralık

    C: Şubat ve haziran

    D: Mart ve ağustos

    Doğru cevap: D: Mart ve ağustos

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    Haberler Güncel Latince kökenli Türkçe ay adları! Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir?