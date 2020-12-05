Latince kökenli Türkçe ay adları! Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir?

Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir?

A: Eylül ve nisan

B: Ekim ve aralık

C: Şubat ve haziran

D: Mart ve ağustos

Doğru cevap: D: Mart ve ağustos