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    • 05.12.2020 22:30
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    'da nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... 6 ARALIK HAVA DURUMU

    tarafından yapılan son açıklamaya göre, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Orta ve kıyıları, çevreleri, ve 'nin kıyı ilçeleri ile ve 'nin kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." denildi.

    İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri, Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." denildi.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE 7°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 9°C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ 10°C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu

    KOCAELİ 12°C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 2°C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ 7°C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 11°C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) güney kıyıları yer yer çok bulutlu

    MANİSA 8°C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Hatay kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 8°C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 11°C, 21°C

    Parçalı bulutlu

    HATAY 7°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    MERSİN 13°C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 3°C, 13°C

    Az bulutlu

    ÇANKIRI -4°C, 13°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR 0°C, 14°C

    Az bulutlu

    KONYA 1°C, 13°C

    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyılarının yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    BOLU -1°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 3°C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU -2°C, 10°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu

    ZONGULDAK 9°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyılarının çok bulutlu ve yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    AMASYA -1°C, 10°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 8°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

    TOKAT 0°C, 9°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 9°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ERZURUM -5°C, 1°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS -5°C, -1°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu

    MALATYA 1°C, 9°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN -3°C, 6°C

    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 0°C, 14°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP 2°C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 3°C, 11°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 6°C, 16°C

    Az bulutlu
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    Haberler Güncel İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... 6 ARALIK HAVA DURUMU