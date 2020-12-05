Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri, Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." denildi.