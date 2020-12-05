Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri, Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) güney kıyıları yer yer çok bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Hatay kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 13°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 14°C
Az bulutlu
KONYA 1°C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyılarının yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyılarının çok bulutlu ve yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
TOKAT 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, -1°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu