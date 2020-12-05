Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.12.2020 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2020 17:52
    ABONE OL

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan i mesajı: "Olumsuzluk yaşanmaması içimizi ferahlattı"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen le ilgili süreci takip ettiklerini bildirdi. Konuya ilişkin hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönündeki haberler içimizi ferahlattı" ifadelerini kullandı.

    AA
    Fuat Oktay'dan Antalya depremi mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen le ilgili süreci takip ettiklerini bildirdi.



    Oktay, hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

    "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönündeki haberler içimizi ferahlattı. Süreci yakinen takip etmekteyiz."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Antalya depremi mesajı: "Olumsuzluk yaşanmaması içimizi ferahlattı"