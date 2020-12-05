Acil Toplanma Alanı nedir? Antalya acil toplanma yerleri nerelerde var?

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, barınma ya da tahliye alanlarından farklı tespit ölçütlerine sahip toplanma alanlarını, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebiliyor.

Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Daha önce kendine yakın toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kurumlara başvuruyordu. AFAD'ın, afet ve acil durum toplanma alanlarını E-Devlet'e taşımasıyla birlikte, vatandaşlar bu bilgiye anında ulaşabiliyor.