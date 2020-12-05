Acil Toplanma Alanı nedir? Antalya acil toplanma yerleri nerelerde var? Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Peki, Antalya acil toplanma yerleri nerelerde var?
ANTALYA ACİL TOPLANMA YERLERİ NERELERDE VAR?
Antalya Valiliği'nin 2019 yılında yaptığı bir açıklamaya göre Antalya'da Toplanma alanlarının ilçelere göre dağılımı; Akseki 11, Aksu 33, Alanya 168, Demre 13, Döşemealtı 143, Elmalı 16, Finike 14, Gazipaşa 15, Gündoğmuş 3, İbradı 14, Kaş 8, Kemer 16, Kepez 203, Konyaaltı 86, Korkuteli 16, Kumluca 20, Manavgat 80, Muratpaşa 228, Serik 49 adet şeklindedir.
ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?
Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, barınma ya da tahliye alanlarından farklı tespit ölçütlerine sahip toplanma alanlarını, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebiliyor.
Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Daha önce kendine yakın toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kurumlara başvuruyordu. AFAD'ın, afet ve acil durum toplanma alanlarını E-Devlet'e taşımasıyla birlikte, vatandaşlar bu bilgiye anında ulaşabiliyor.