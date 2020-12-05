Son dakika: Deprem kuşağında olan ülkemiz sık sık depremlerle sallanıyor. Bugün bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'A GÖRE 5,2
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ 5,4 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
"OLUMSUZ İHBAR YOK"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin, "Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." paylaşımında bulunuldu.
VATANDAŞLAR İSTERLERSE EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİRLER
A Haber canlı yayınına bağlanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evde olmaktan korkan vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.
Vali Yazısı şöyle konuştu: "Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.
Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Evlerinin önüne çıkabilirler. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok. "
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: EKİPLER TEYAKKUZDA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'dan şu bilgileri paylaştı: Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI: ŞİMDİLİK BİR SORUN YOK
Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz CNN TÜRK canlı yayınında konuştu. Yılmaz, "Şu anda olumsuz bir şey duymadık. Ben de hissettim depremi. Açık şekilde hissettik. Sanırım deniz açıklarında oldu deprem. Gazipaşa değil, Antalya'nın doğu ilçelerinde hissedildi sanırım. Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok. Geçmiş olsun diyorum" dedi.
"ANA KARADAKİ DEPREMLERE BENZEMİYOR"
İşte Prof. Şükrü Ersoy'un açıklamaları: "Derinlik çok enteresan. 80 kilometrelik derinlik, ancak dalma batmayı karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit'in altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu deprem gibi. Bunun çok Antalya açıklarında olmaması gerekir. Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir.
Bu derinlik Türkiye ana karasındaki depremlere benzemiyor, normal depremler 30 km'yi geçmez. Bunun biraz daha batıda olduğunu düşünüyorum.
Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur."