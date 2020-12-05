VATANDAŞLAR İSTERLERSE EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİRLER

A Haber canlı yayınına bağlanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evde olmaktan korkan vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.

Vali Yazısı şöyle konuştu: "Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.

Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Evlerinin önüne çıkabilirler. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok. "

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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: EKİPLER TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'dan şu bilgileri paylaştı: Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"