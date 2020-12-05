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    • 05.12.2020 17:11
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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan i açıklaması

    verilerine göre 'da Akdeniz açıklarında saat 15.44'te 5.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Antalya'daki depreme ilişkin "Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" dedi.

    AA
    Bakan Kurum'dan Antalya depremi açıklaması

    'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Deprem merkez üssü Gazipaşa'nın yanı sıra Antalya merkez ve diğer ilçelerde de hissedildi. Birçok kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerini terk etti.

    ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.

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    Haberler Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Antalya depremi açıklaması