Antalya son dakika deprem gelişmesi ile sarsıldı. Antalya deprem şiddeti kaç? Antalya deprem mi oldu sorusu gündem oldu. Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesi açıkları olduğu öğrenildi. 10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Peki, Antalya deprem şiddeti kaç?