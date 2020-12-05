Antalya son dakika deprem gelişmesi ile sarsıldı. Antalya deprem şiddeti kaç? Antalya deprem mi oldu sorusu gündem oldu. Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesi açıkları olduğu öğrenildi. 10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Peki, Antalya deprem şiddeti kaç?
ANTALYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2020
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Akdeniz, 38.52 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 05.12.2020, 15:44:42 TSİ
Enlem : 36.0906 N
Boylam : 31.9041 E
Derinlik : 77.58 km
Detay : https://t.co/7yeFmO3qYG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD AÇIKLAMA YAPTI!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
VATANDAŞLAR İSTERLERSE EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİRLER
A Haber canlı yayınına bağlanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evde olmaktan korkan vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.05 15:44:40 35.9777 31.7952 89.1 -.- 5.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.05 15:25:42 39.0082 27.1593 7.4 -.- 2.8 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.05 14:25:37 37.8355 27.0020 7.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 13:32:31 37.6033 27.2488 5.0 -.- 1.4 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.12.05 12:48:13 38.0393 27.0825 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:40:00 37.8720 26.8680 14.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:25:17 36.7535 38.4320 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2020.12.05 11:21:41 37.9122 27.0917 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:34:17 37.9545 27.1023 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:18:42 38.4070 26.6527 10.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:14:46 38.4342 26.6773 6.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!