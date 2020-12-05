ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI: DUYURMAK İSTERİM, EVLERİNDEN ÇIKABİLİRLER

Antalya Valisi şu bilgileri paylaştı: "Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi.





Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.