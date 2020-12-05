ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.

Pfizer aşısının geliştirilmesinde doğrudan yer alan bir kişi, "Geç kaldık" dedi. "İlk gelen hammadde sevkiyatlarının bir kısmı standartları karşılayamadı. Bunu düzelttik, ancak bu yılki öngörülen sevkiyatları karşılamak için zamanımız kalmadı." açıklamasında bulundu.

Pfizer, hammaddelerini ABD ve Avrupa'daki tedarikçilerden temin ediyor. Bu bileşenlerin üretimini artırmanın beklenenden zor olduğu görüldü.

Pfizer, üretimi artırırken malzemeler üzerindeki eksikliklerin nerede ortaya çıktığını söylemedi. Aşılar tipik olarak, antivirüs maddeler, antiseptik sıvılar, steril su ve ciddi semptomlara neden olmayacak ancak bağışıklık sistemini antikor üretmesi için tetikleyen virüsün kendi DNA'sının unsurlarını içerebilen tedarikçilerden materyaller içerir.

Tipik bir aşılama kampanyasında, ilaç şirketleri hammadde satın almadan, üretim hatları kurmadan ve aşı göndermek için tedarik zincirleri kurmadan önce ürünlerinin onaylanmasını beklerlerdi.