Dünya Mühendisler Günü neden kutlanıyor? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları sözleri!

Bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran ve bu bilim ve teknolojiyle ülkemizi kalkındıracak tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Yaşamı kolaylaştıran, hayata verimlilik katan ve fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.