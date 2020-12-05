Dünya Mühendisler Günü neden kutlanıyor? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları sözleri!

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları sözleri günün merak edilen konularından birisi. Önemli mesleklerden birisi olan mühendisliğin kutlandığı 5 Aralık tarihinde, mühendis olarak çalışanlara mesajlar gönderiliyor.
5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI!
"Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım."
"Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."
"Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım."
"Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım."
"Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz."
Bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran ve bu bilim ve teknolojiyle ülkemizi kalkındıracak tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.
Yaşamı kolaylaştıran, hayata verimlilik katan ve fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.