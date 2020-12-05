20 YILLIK ARŞİV ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Lice ilçe kırsalında bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda PKK'nın 20 yıllık bir arşivi ele geçirilmişti.