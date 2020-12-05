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    • 05.12.2020 10:40
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    SON DAKİKA: Terör örgütü 'nın elebaşı 'ın postacısı yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'lının itirafı müteahhitlik yapan postacıyı ele verdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı 'ın postacısı yakalandı.

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    PKK'lının itirafı müteahhitlik yapan postacıyı ele verdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. Uyuyan hücrelerde talimat bekleyen 147 isim deşifre oldu.

    20 YILLIK ARŞİV ELE GEÇİRİLMİŞTİ
    Terörle mücadele gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Lice ilçe kırsalında bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda PKK'nın 20 yıllık bir arşivi ele geçirilmişti.



    GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON
    Arşivden elde edilen görüntülerle birlikte geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Kasım tarihinde bir operasyon yapıldı.



    TUTUKLANDI
    Operasyonda Murat Karayılan, Cemil Bayık ve PKK'nın hendek planlayıcıs Sabri Başkale kod adlı Fethi Şarlatan'ın talimatlarını Kandil'den Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kırsalda PKK'lılara getiren 1 terörist Diyarbakır'da gözaltına alındı.



    Gözaltına alınan terörist mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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