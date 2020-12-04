Ayasofya'da sürpriz konuk! Erdoğan o ismin ardında saf tuttu





''KIYAMETE KADAR MESCİT KALACAKTIR''

Sabri, "Bugün burada namaz kılarken çok mutlu oldum. Bir kere mescit olarak açılmış bir yer kıyamete kadar mescit olacaktır ve daima mescit kalacaktır. İnşallah Ayasofya da mescit olarak kalacaktır. Ayasofya'da namaz kılmak için kendim gelmiştim. Koronavirüs başladıktan sonra ve Ayasofya mescit olduktan sonra İstanbul'a ilk gelişim. Sünneti kıldıktan sonra sayın Ali Erbaş farzı kıldırmak üzere beni davet etti" diye konuştu.