Ayasofya'da sürpriz konuk! Erdoğan o ismin ardında saf tuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
NAMAZI MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ KILDIRDI
Bu haftaki namazı diğerlerinden farklı kılan anlamlı bir detay öne çıktı. Namazı, Mescid-i Aksa Camii İmam Hatibi Şeyh İkrima Sabri kıldırdı.
Namaz sonrası Erdoğan İkrima Sabri ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Ayasofya'da çeşitli incelemeler yaparak çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
''AYASOFYA İÇİN TEBRİK ETTİK''
Namaz sonrası konuşan Sabri, "Burada namaz kıldırmaktan gerçekten mutlu oldum. Binlerce kişi burada namaz kıldık. Diyanet İşleri Başkanı'na teşekkür ediyorum bu fırsatı verdikleri için. Aynı zamanda Cumhurbaşkanına da teşekkür ediyorum. Anlatılmaz duygular yaşadık. Ayasofya'nın mescide dönüştürülmesi ile ilgili şerefine nail oldukları için kendilerini tebrik ettik. Bu mescidin kıyamete kadar mescit kalacağı ve duamızın da bu yönde olduğunu kendilerine ilettik" dedi.
''KIYAMETE KADAR MESCİT KALACAKTIR''
Sabri, "Bugün burada namaz kılarken çok mutlu oldum. Bir kere mescit olarak açılmış bir yer kıyamete kadar mescit olacaktır ve daima mescit kalacaktır. İnşallah Ayasofya da mescit olarak kalacaktır. Ayasofya'da namaz kılmak için kendim gelmiştim. Koronavirüs başladıktan sonra ve Ayasofya mescit olduktan sonra İstanbul'a ilk gelişim. Sünneti kıldıktan sonra sayın Ali Erbaş farzı kıldırmak üzere beni davet etti" diye konuştu.