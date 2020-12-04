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    • 04.12.2020 13:38
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    Son dakika: 'nin tacizci eski ilçe başkan yardımcısı hakkında istenen ceza belli oldu

    Son dakika haberine göre suçundan tutuklanan eski İlçe Başkan Yardımcısı hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    İstenen ceza belli oldu

    Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    NE OLMUŞTU?
    CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li üst düzey yetkililerin olayın basına yansımaması için devreye girdikleri ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi.

    Tacizi kapatmak için üst düzey devreye girildiği ve CHP'li Karagöz tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kadının ailesi ile görüşerek ikna yoluna gidilmeye çalışıldığı iddia edildi.

    CANAN KAFTANCIOĞLU İSTEMESEDE KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI
    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada 20 yaşındaki genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Maltepe'de CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün partiden ihraç edildiğini istemeyerek de olsa açıklama zorunda kaldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'nin tacizci eski ilçe başkan yardımcısı Umut Karagöz hakkında istenen ceza belli oldu