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    • 04.12.2020 13:07
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    : 4 Aralık ve çevresinde |

    haberine göre ve çevresinde hissedilen bir meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()’dan yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Yunanistan’ın Samos Adası’nda 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. İzmir'deki depreme ilişkin son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

    İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



    AFAD AÇIKLADI
    AFAD'tan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre deprem Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

    Deprem saat 12.34'te yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.


    İşte Kandilli son depremler listesi

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    Haberler Güncel Son dakika: 4 Aralık İzmir ve çevresinde deprem | Kandilli son depremler