İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AFAD AÇIKLADI
AFAD'tan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre deprem Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Deprem saat 12.34'te yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İşte Kandilli son depremler listesi
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2020
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/jTvQSGZdMf
04.12.2020, 12:34:14 TSİ
Büyüklük: 4.0,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli