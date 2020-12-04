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    • 04.12.2020 19:37
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık vaka sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    4 Aralık vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.




    KENDİNİZİ VE SEVDİKLERİNİZİ KORUYUN
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

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