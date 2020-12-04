Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Eminönü esnafı ise kısıtlama öncesi yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

Alışverişe gelen Nazife Emanet, "Kahvaltılık, kuruyemiş aldık. Yarını evde geçireceğiz. Marketlerden daha uygun fiyatlı olduğu için burayı tercih ediyoruz. Bugün olağanüstü bir yoğunluk var burada" dedi.

Özlem Algül ise, "Yılbaşı süsü hazırlamak için geldim. Maalesef bu yıl evde geçireceğiz bu yüzden ben de süs almak istedim. Bugün çok kalabalık ama çok şaşırdım. Biz de dışarı çıktık biz de hatalıyız ama almamız gereken şeyler vardı" diye konuştu.

Eminönü esnafı ise kısıtlama öncesinde dükkanlarda yoğunluk yaşandığını ve memnun olduğunu dile getirdi. Eminönü esnafı Hasan Öner, "İki gün evde kalacağı için vatandaşlar buraya geldi. Cuma tabi yoğunluk da oldu. Vatandaşlar gelip acele acele alışveriş yapıp gitti" dedi.