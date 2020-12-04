Ayrıca, Belçika ve İspanya'daki dava başvurularının ardından birkaç hafta içinde İtalya ve Portekiz'de de dava açılacağı bildirildi. Dernek, 2014 ve 2020 yılları arasında satılan toplam üç milyon adet iPhone 6, 6 Plus, 6 S ve 6 S Plus'un her biri için 60'ar euro ödeme yapılmasını talep etti.