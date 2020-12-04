Amerikalı teknoloji devi Apple'a, bir yavaşlatma davası da Avrupa'dan geldi.
Euroconsumers adlı tüketici derneği, kullanıcıları yeni modellere teşvik etmek amacıyla iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla Apple'a 180 milyon euro'luk dava açacağını belirtti.
Ayrıca, Belçika ve İspanya'daki dava başvurularının ardından birkaç hafta içinde İtalya ve Portekiz'de de dava açılacağı bildirildi. Dernek, 2014 ve 2020 yılları arasında satılan toplam üç milyon adet iPhone 6, 6 Plus, 6 S ve 6 S Plus'un her biri için 60'ar euro ödeme yapılmasını talep etti.
Apple, Mart'ta ABD'de açılan bir davada davacılarla uzlaşmaya gitmiş ve 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Şirket, geçen ay da benzer bir davada 113 milyon dolar tazminat ödemişti. Bu hatırlatmayı da yapan dernek yöneticisi Els Bruggeman, "ABD'deki tüketicilere gösterilen saygıyı Avrupa'daki tüketiciler de görmek istiyor" diye konuştu.
ÖMRÜNÜ KISALTMADIK
Apple'dan yeni davalarla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "Müşterilerimizi yeni modellere teşvik için asla herhangi bir Apple ürününün ömrünü kısaltmayız ya da kullanıcı deneyimini zayıflatmayız" denildi.