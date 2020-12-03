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    • 03.12.2020 20:16
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu |

    Son dakika haberi... 3 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerine yer verdi.

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu