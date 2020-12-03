Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerine yer verdi.
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU