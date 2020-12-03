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    • 03.12.2020 16:39
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    SON DAKİKA: ’ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

    Son dakika haberi... 'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında en işlek nokta olan , 400 kişiyle sınırlandırıldı. Bariyerlerle kapatılan caddeye girişte kodu kontrolü başladı.

    O ilin en yoğun caddesine kişi sınırlaması getirildi

    'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında en işlek nokta olan , 400 kişiyle sınırlandırıldı. Bariyerlerle kapatılan caddeye girişte kodu kontrolü başladı.



    Karabük Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nin 400 kişiyle sınırlandırıldığını açıkladı. Bariyerlerle kapatılan caddeye halk, HES kodu olmadan giriş yapamayacak. Polis ekipleri, girişleri bariyerlerle kapatılan caddede görev yaparak, HES kodu kontrolünün ardından geçiş verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Karabük’ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması