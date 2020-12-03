Bilal Göregen kimdir? Youtube resmi hesabından paylaşılan Bilal Göregen kimdir, kaç yaşında?

Hatay Dörtyol doğumlu, baba tarafından ise aslen ise Bitlis'lidir. 7 kardeş olan Bilal Göregen ailenin 3. ve tek engelli çocuğudur.

Engelli olan ancak engelinin çok üstünde yeteneklere sahip olan Bilal Göregen hem şarkı söylemeyi hemde söylerken ağzı ile çeşitli enstrümanların seslerini çıkartarak tam bir ekipmiş gibi tek başına şarkılarını seslendirebilmektedir.

Genellikle darbuka ile müziklerini yapmakta, ancak bağlama da çalabilmektedir. İkisi de yoksa masa ya da dizleri ile müziğini icra etmektedir.

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde kaybederek 2. olmuştur. Gözlerinde damar bulunmadığını belirten Bilal Göregen para ödülünü kazanması durumunda tedavi olmak istediğini belirtmiştir.