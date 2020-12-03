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    • 03.12.2020 11:00
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    Son dakika: 'de operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... 'de gerçekleştirilen operasyonunda örgütsel faaliyetlerde bulunan şüpheli ve onunla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyonun, 'nün, "bazı selefi derneklerin silahlandığı" iddiaları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ayağına yönelik olduğu da öğrenildi.

    AA
    İzmir'de DEAŞ operasyonu! Yakalandılar

    Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ve "selefi/tekfirci" grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce hakkında dava açılan ve yargılanmasına İzmir 2. 'nde devam edilen "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun bir kitabevi ve çevresinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

    Zanlının terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırma amacıyla gençleri etkilemek için kitabevinde sohbetler düzenlediği, sosyal medya hesabından yayınlar yaptığı, yardım topladığı ve 'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

    Bunun üzerine 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ramazan O. ve onunla bağlantısı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

    Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

    Öte yandan operasyonun, 'nün, "bazı selefi derneklerin silahlandığı" iddiaları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ayağına yönelik olduğu da öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı