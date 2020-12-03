Yaşanan şok edici olayın ardından öğretmenler ve velilerin yine aynı program üzerinden yaptıkları bilgilendirme toplantısına da dahil olan siber zorbaların, öğretmen ve velilere siber polis olduklarını belirtip türlü hakaretlerde bulunmaları herkesi çileden çıkarıyor.

Veliler, hoş olmayan bu duruma bir an evvel çare bulunmasını istedi.