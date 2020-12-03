Mustafa Öztürk kimdir? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk neden istifa etti?

Mustafa Öztürk kimdir? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk söylediği skandal ifadelerin ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada da büyük tepki çeken ifadeler kullanan Öztürk'ün sözleri gündem oldu. Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek "Bu Allah'ın dili olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983'te Giresun İmam-Hatip-Lisesi'nden, 1987'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun'da öğretmen olarak görev yaptı.