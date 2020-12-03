Mustafa Öztürk kimdir? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk neden istifa etti?

Mustafa Öztürk kimdir? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk söylediği skandal ifadelerin ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada da büyük tepki çeken ifadeler kullanan Öztürk'ün sözleri gündem oldu. Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek "Bu Allah'ın dili olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?
1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983'te Giresun İmam-Hatip-Lisesi'nden, 1987'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun'da öğretmen olarak görev yaptı.
1998'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda "Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
2002'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda "Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği" isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından "Kur'an ve Aşırı Yorum" adıyla yayımlandı.
2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005'te "Kur'an'ın Mu'tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği" isimli çalışmasıyla doçent, 2011'de profesör oldu.
MUSTAFA ÖZTÜRK NEDEN İSTİFA ETTİ?
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti.
Karar Gazetesi'nde yazılarına devam eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada, tepki çeken sözler kullandı.
Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.
Ayetlerdeki kelimeleri argo bir lisana indirgeyip çevirmekle suçlanan Öztürk'ün konuşmasına sosyal medyada tepki yağdı.