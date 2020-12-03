Camiler açık mı kapalı mı? Cuma namazında camiler açık mı?

CAMİLER AÇIK MI?

KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmeyince, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılan toplantıda kovid-19 salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda alınan kararlara bağlı olarak camiler açık olacak.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.