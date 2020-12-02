Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte İstanbul hava durumu tahminleri…

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Balkanlardan giriş yapan soğuk ve kar yağışı nedeniyle İstanbul kar ne zaman yağacak sorusu gündem oldu. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre de bazı bölgeler için kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.