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    • 02.12.2020 10:11
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    'yi suçlayan Bakanı Mike Pompeo'ya 'ndan sert yanıt

    toplantısına Trump hükümeti adına son kez katılan Bakanı Mike Pompeo ’yi hedef alan ifadeler kullandı. Pompeo’nun skandal açıklamalarına sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı ABD’yi, ’de terörist oluşumları desteklemekle ve Avrupalı devletleri Türkiye karşıtı cephede toplamakla suçladı.

    Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert yanıt

    Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti 'de gerçekleşti. Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo, tansiyonu yükselterek 'yi hedef aldı.

    Bakanı Mike Pompeo, 'yı, 'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

    Gündem dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı 'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

    Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin 'la savaştığı bir ortamda ABD'nin 'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın 'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

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    Haberler Güncel Türkiye'yi suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert yanıt