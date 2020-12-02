2021 LGS YKS sınav konuları neler olacak? LGS YKS sınav konuları değişti mi?

LGS YKS sınav konuları değişti mi? 2021 LGS YKS sınav konuları neler olacak? Yeni yılda yapılacak lise ve üniversite sınavları için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Test çözerek ve ders çalışarak hazırlık yapan öğrenciler sınavda çıkacak konuları da merak ediyor. Pandemi nedeniyle yüz üze eğitimin ertelenmesiyle konularda değişiklik olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, LGS YKS konuları neler olacak? İşte MEB LGS YKS sınav konuları açıklaması…
LGS YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.
Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir" denildi.
2021 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.
SINAVA GİREBİLECEK ÖĞRENCİLER
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma,
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.
2021 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı. Bu yıl için de Haziran ayında sınavın yapılabileceği tahmin ediliyor.