Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2020 20:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2020 20:35
    ABONE OL

    Valisi 'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına cevap verdi

    Valisi Erin, ilçesinde bazı kurum müdürlerinin görevden alındığı iddialarına ilişkin " ve görevinin başında mesailerine devam ediyor. ve İlçe Müftüsünün ise tayinle görev yeri değişti" ifadesini kullandı.

    AA
    Validen iddialara cevap: Gerçeği yansıtmıyor

    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, Siverek'te görev yapan kamu müdürlerinin görevden alındığına dair bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kurum amirlerinin görevlerini başında olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

    "İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Bu kamu görevlilerinin görevden alındıklarına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir. Bu tayinlerin belediye başkanının görevinden istifa etmesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Şanlıurfa Valisi Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına cevap verdi