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    • 02.12.2020 18:58
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    'den zirvesi! başkanlık edecek...

    () Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı yeni tip (Kovid-19) salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek. 'ın başkanlık edeceği zirvede özel sektör temsilcileri, STK'ler, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.

    BM'den koronavirüs zirvesi!

    () Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı yeni tip (Kovid-19) salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.

    VOLKAN BOZKIR BAŞKANLIK EDECEK
    BM 75. Genel Kurul Başkanı 'ın başkanlık edeceği zirveye, dünya liderleri sanal olarak katılacak.

    Zirvenin 2. gününde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir sunum yapacak.

    Özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.

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    Haberler Güncel BM'den koronavirüs zirvesi! Volkan Bozkır başkanlık edecek...