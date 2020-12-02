Son dakika: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Cezası 3 bin 150 TL

"Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Genelgede yer alan evlerde misafir yasağının nasıl denetleneceği ise merak konusu oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.