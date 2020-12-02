BİM, A101, Şok ve Migros kaçta açılacak kaçta kapanacak? Marketler bakkallar ve fırınların sokağa çıkma yasağı günü açık olacağı saatler

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK

Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.

Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.