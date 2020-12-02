PKK'NIN 20 YILLIK ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk Kırmızı kategorisinde yer alan Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı ile üç koruması öldürüldü. Teröristlerin üzerinden ve barındıkları yer altı sığınağında jelikan bidonlar içerisinde harici hard disk ve USB hafıza kartları ele geçirildi. Disk ve hafıza kartlarının içerisinden terörist PKK'nın 20 yıllık geçmiş ve gelecek saldırı plan ve krokilerinin olduğu bir arşiv çıktı.

ŞİFRESİ KIRILDI

Sözde Amed Eyaleti Özel Güç suikast birimi sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'ya ait hard disk ve hafıza kartlarının şifrelerini istihbarat birimleri büyük titizlikle uzun uğraşlar sonucu kırdı. Terör örgütünün 20 yıllık arşivinde çok gizli ve önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. Arşivin detayları terör örgütünü eylemlerine dair çok sayıda ipucu verdi.