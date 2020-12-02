Açıklamada, 30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden hemen sonra hastanenin depremden en çok etkilenen Bayraklı'ya yakın olması, depremin yıkıcılığının ve meydana gelen hasarın büyüklüğünün öngörülememesi nedeniyle ihtiyaten hastanenin spor salonunun "Acil Müdahale ve Barınma Alanına" çevrildiği ifade edildi.