CHP ve medyası FETÖ ile ele vererek algı oyununa girişti yine ellerinde patladı. Sözcü Gazetesi, Karar Gazetesi, FETÖ'nün yayın organı olduğu iddia edilen Ahval News adlı internet sitesi ve Gaziantep Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan'ın; "5 gün boyunca yoğun bakımda yer bulamayan 94 yaşındaki hasta coronadan yaşamını yitirdi" başlıklı haber ve açıklamalar yalanlandı. Cansever'in 18 Kasım 2020 tarihinde saat: 21.45'te Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne getirildiği, hastanın acil serviste 12 saat süreyle kaldığı öğrenildi.

Cemile Cansever'in, 19 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından Dâhiliye servisine yatırılarak tedavisine devam edildiği, 20 Kasım 2020 tarihinde hastadan alınan PCR sonucu pozitif geldiği, hastanın Dâhiliye servisindeki tedavisine devam edildiği, hastanın 22 Kasım 2020 tarihinde saat 08.30'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞTE O SÜREÇ

94 yaşındaki Cemile Cansever'in 18 Kasım 2020 tarihinde saat: 21.45'te Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne 112 aracılığıyla getirildiği öğrenildi. Hasta Cemile Cansever'in acil servise kabulünün yapılarak gerekli laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yaptırıldığı, genel durumunun orta, bilincinin açık, ateşinin 37, oksijen satürasyonunun 91 olduğu öğrenildi.

ACİL SERVİSTE GÖZLEM ODASINA ALINDI

Cemile Cansever'den istenen radyolojik tetkiklerde bilateral buzlu cam görüntüsü teşhis edilmesi üzere hastanın Covid-19 pnomönisi olabileceği düşünülerek acil serviste gözlem odasına alındığı ve Covid-19 tedavisi başlanıldığı bildirildi.

ACİL SERVİSTE 12 SAAT SÜREYLE KALDI

Aynı gün yoğun bakım talebi olduğu ancak yapılan muayene ve tetkikler sonucu serviste takip edilebilir olduğu görülerek yoğun bakım talebinin iptal edildiği, hastanın acil serviste 12 saat süreyle kaldığı öğrenildi.

DÂHİLİYE SERVİSİNE YATIRILARAK TEDAVİYE DEVAM EDİLDİ

Cemile Cansever'in, 19 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından Dâhiliye servisine yatırılarak tedavisine devam edildiği, 20 Kasım 2020 tarihinde hastadan alınan PCR sonucunun pozitif geldiği, hastanın Dâhiliye servisindeki tedavisine devam edildiği, hastanın 22 Kasım 2020 tarihinde saat 08.30'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cemile Cansever'den tedavi altında bulunduğu günler içinde klinik tablosunun (genel durumu orta, bilinç açık, ateş 37, oksijen satürasyonu 90) yoğun bakım ihtiyacı olmadığı yönünde olduğu öğrenildi.

HASTA CEMİLE CANSEVER BAŞHEKİM YARDIMCISI OPERATÖR DOKTOR MÜMTAZ ÇETİN SARAÇOĞLU'NUN YAKINI

Hasta Cemile Cansever'in aynı zamanda Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Mümtaz Çetin Saraçoğlu'nun yakını olduğu, hastaneye ilk girdiği andan itibaren kendisinin de özel ilgi gösterildiği öğrenildi.

SÖZCÜ VE KARAR GAZETELERİ İLE FETÖ'NÜN HABER SİTESİ AHVAL NEWS'İN YALAN HABERLERİ

Sözcü Gazetesi, Karar Gazetesi, FETÖ'nün yayın organı olduğu iddia edilen Ahval News adlı internet sitesi ile Gaziantep Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan'ın, "5 gün boyunca yoğun bakımda yer bulamayan 94 yaşındaki hasta coronadan yaşamını yitirdi" başlıklı haber ve açıklamaların gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Sözcü Gazetesi: "5 gün boyunca yoğun bakımda yer bulamayan 94 yaşındaki hasta coronadan yaşamını yitirdi"

Karar Gazetesi: "Gaziantep'te koronavirüs teşhisi konan 94 yaşındaki Cemile Cansever'in, yoğun bakımlarda yer olmadığı gerekçesi ile 5 gün bekletildikten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi"

Gaziantep Şahinbey Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Hasan Şencan: "Gaziantep'te 94 yaşında Covid-19 hastası Cemile Cansever'in, 5 gündür yoğun bakımda yer açılmasını beklerken yaşamını yitirdiği belirtildi. Duydunuz mu?"

Ahval News: "'Yer yok' diye bekletilen korona hastası hayatını kaybetti"