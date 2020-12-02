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    • 02.12.2020 15:22
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    Son dakika: , aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı

    , 9 Kasım'da , ve tarafından imzalanan anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre , Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

    AA
    AİHM'den flaş Türkiye kararı

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), 'ın talebi üzerine aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

    AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan, 4 Ekim'de konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda AİHM'ye başvurdu.

    Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı müdahil olan taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.

    Bunun üzerine Türkiye, 9 Kasım'da , Ermenistan ve tarafından imzalanan anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

    AİHM, 1 Aralık'ta Türkiye'nin verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

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