



Toplu iş sözleşmesiyle ilgili yetkililerden somut adım atmalarını beklediklerini belirten Erdem, "Taleplerimiz asgari ve makuldür. Yüzde 14 gibi, 200 liraya gelen bir talebimiz var. İşveren ilk yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır zam teklif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

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