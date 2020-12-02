D vitamini faydaları nelerdir? D vitamini hangi besinlerde var? Covid-19’dan koruyor mu?

D vitamini faydaları nelerdir? D vitamini hangi besinlerde var? Sorgulamaları her gün binlerce kişi tarafından yapılıyor. Corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar ek tedbirler de almaya çalışıyor ve beslenmesine dikkat ediyor. Uzmanların D vitamininin önemine vurgu yapmasının ardından Covid-19'dan koruyor mu? Sorusunun yanıtı merak edildi ve D vitamini ile ilgili bilgiler sorgulananlar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar…

Covid-19 testi yapılan 191 bin 779 kişiden alınan verilerin incelendiği bir çalışmada, kandaki D vitamini seviyeleri 20 ng/mL'nin altında olanların bu hastalığa yakalanma oranının 30 ng/mL üstünde yeterli seviyede D vitamini olanlara göre yüzde 54 daha yüksek olduğu görüldü