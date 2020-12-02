Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu iki gün boyunca sokağa çıkma yasakları olacak. Yılbaşının hafta sonuna yakın olması nedeniyle yasağın 4 güne çıkıp çıkmayacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında yasak var mı? İşte detaylar…

YILBAŞI 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.