Kulucahisar Kalesi nerede sorusu bu akşam çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in geri almak için uğraştığı Kulucahisar'ın fethiyle ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kulucahisar Kalesi nerede? Kulucahisar Kalesi ne zaman ve nasıl fethedildi? İşte tarihine dair bilgiler...
KURULUŞ OSMAN'DAKİ KULUCAHİSAR KALESİ NEREDE?
Kulucahisar Kalesi Söğüt ile İnegöl arasında yer almaktadır.
Karacahisar Kalesi'nin anıldığı yer ise Eskişehir'in güneybatısında yer alıyor. Karacahisar Kalesi, Karacaşehir beldesinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı bölgede bulunuyor.
İşte detaylı bilgi;
KULACAHİSAR'IN FETHİ
Kulacahisar'ın Fethi, Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans'a karşı 1285 yılında yapılan savaştır.
KUŞATMA
Osman Bey; Ermeni Beli Muharebesi'nde yeğeni Savcı Bey'in oğlu Bay Hoca'nın şehit düşmesi üzerine İnegöl'e birkaç fersah mesafede olan ve Emirdağ'ın eteğinde bulunan bu hisarı fethetmiştir. 300 kişilik kuvvetle bir gece baskını sonucu kale Türkler'in eline geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki ilk kale fethidir. Hristiyan ahali de Osman Bey'in hükümdarlığını kabul ettiği için oradaki insanlara zarar verilmedi. Osman Bey kaleyi tahrip etmekle beraber halkın canını bağışladı ve onları esir aldı.
KULACAHİSAR'IN FETHİNDEN SONRA
Babasının ölümü üzerine 1281'de aşiretin başına geçen Osman Gazi, 1284'te Bizanslılara ait olan Kulaca Hisar'ı ele geçirdi. İlerleyen yıllarda fetihlerine devam etti; 1288'de Karacahisar'ı, 1298'de Bilecik'i fethetti.
Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey'e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman Bey tekfuru yendi ve 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Kalenin yakınında bulunan Karacaşehir'e Türkleri yerleştirdi.
1258 yılında doğan Osman Bey, babasının ölümü üzerine 1281'de aşiretin başına geçti. Osman Gazi, 1284'te Bizanslılara ait olan Kulaca Hisar'ı, 1288'de Karacahisar'ı, 1298'de Bilecik'i fethetti.
Bölgeye Türkler yerleştirildi ve Karacaşehir ismi verildi. 1299'da kadı ve imam tayin etti. Kendi adına hutbe okutup sikke bastırdı.
Karacahisar Kalesine sahip olduktan sonra Osman Bey, Bizans topraklarında ilerleyerek beyliğin sınırlarını genişletti. Osmanlı Devletinin temelinin atılmasında Karacahisar Kalesi'nin fethi önemlidir.