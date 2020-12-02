KADIKÖY VE ÜSKÜDAR DA SAKİNDİ

Kısıtlama öncesi Kadıköy ve Üsküdar'ın ana caddelerinde de yoğunluğun azaldığı görüldü.

Bu arada polis, bölgeden araçlarıyla geçenlere izin belgelerini sordu. Kısıtlamanın başlamasıyla iki ilçede de sokak ve caddeler boşaldı.

Çekmeköy Şile Otoyolu üzerinde saat 21.00 itibarıyla kısmi araç hareketliliği devam ederken, ilçede genel olarak vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Benzin istasyonlarındaki marketler ile diğer işletmelerin faaliyetlerini durdurdukları gözlendi.

Bu arada gece kartalları ile birlikte emniyet güçleri, saat 21.00 sonrası oluşturdukları kontrol noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşların evraklarını kontrol etti.

İBB trafik haritasında şehir içi trafik yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yüzde 8 olarak ölçüldü.