2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS konuları belli oldu mu? YKS’de çıkacak konular hangileri?

2021 YKS'de çıkacak konular hangileri? YKS konuları belli oldu mu? 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna sınava girecek öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. Sınava aylar kala öğrenciler sınav hazırlıklarını sürdürüyor ve ders çalışıyor. Sınavda hangi konuların çıkacağı da merak ediliyor. Peki, YKS çıkacak konular hangileri?
LGS YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.
Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir" denildi.
YÖK ATLAS GÜNCELLENDİ
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları tamamlandı.
- Lisans / Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modülleri güncellendi
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası" ile "Net Sihirbazı" modülleri, YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
- Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı
Adayların, üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek, adaylara kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.
- YÖK Atlas'ta birçok modül hizmete sunuldu
YÖK Atlas programında "Lisans/Önlisans Atlası" ile "Net Sihirbazı" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz, Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Meslek Atlası ve Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.
Bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.