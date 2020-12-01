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    • 01.12.2020 11:40
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    : 'nın sözde 'yasama' organı yapılanmasına darbe! Çok sayıda gözaltı var

    haberi... 'ta, terör örgütü 'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen () yapılanmasında yer alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

    DTK yapılanmasına darbe! Çok sayıda gözaltı var

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce terör örgütü olduğu ve 'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen ' yapılanması'nda yer alan 17 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



    Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, aralarında DTK'nın eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el koyuldu.

    Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: PKK'nın sözde 'yasama' organı DTK yapılanmasına darbe! Çok sayıda gözaltı var